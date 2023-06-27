安勤27日召開股東會，通過去年財報及盈餘分派案，公司去年營收78.81億元，創下歷史新高紀錄，EPS達7.9元，現金股利5元，配發率62.53％，受大盤回檔影響，除息首日呈現貼息走勢。

展望營運表現，張嘉哲認為，美國市場目前需求不錯，但歐洲市況仍差，而中國大陸需求也尚未復甦，若以專案領域來看，博弈業務預計今年與去年同期持平，零售大型專案將在今年第三、四季放量，智慧製造則預計第四季陸續出貨。

另外，距離美大選時程越來越近，針對美投票機、驗票機接單情況，張嘉哲表示，近期確實有新增訂單，但數量並沒有太大、較屬於少量接單，目前持續在跟客戶洽談當中，預計要到下半年晚一點才會比較明朗。

對於時下最熱的AI人工智慧應用，安勤相關布局領域包括醫療、零售及製造等，張嘉哲指出，由於醫療業務認證難度較高，預料AI應用放量部分應該不會算在醫療這塊，同時也要看怎麼定義AI應用，若是單純以有無配備GPU來看，安勤則有出很多相關產品，像是心導管案子幾乎都有配備GPU，目前相關業務在手訂單約兩千台。

安勤今年5月營收7.1億元，月增0.81％、年增5.65％；累計前五月營收達34.99億元、年增22.7％。法人預估，公司第三季預料將與第二季持平，下半年業績將優於上半年，全年估個位數成長，進一步墊高營收新高紀錄。