花蓮社宅首案「中美好室」今天動土開工，總經費6.3億餘元，由中央全數負擔，預計2026年完工，可提供126戶入住。（行政院東服中心提供／羅藝琳花蓮傳真）

國家住宅及都市更新中心在花蓮規畫興建社會住宅，照顧花蓮有居住需求的民眾，其中首件社宅「中美好室」今天正式動土開工，總經費6.3億餘元，由中央全數負擔，預計2026年完工，可提供126戶入住。

國家住都中心今天在花蓮市舉辦「中美好室」社會住宅開工典禮，由國家住都中心執行長黃景茂、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、縣府代理秘書長饒忠、縣議員張美慧及魏嘉賢、花蓮市魏嘉彥市長等人出席，祈求工程順利進行。

黃景茂表示，「中美好室」是花蓮社宅第一個開工動土的案子，往東可眺望太平洋，在家便能坐擁壯闊海景，且基地鄰近醫院、市場及國小，鄰里型公共設施健全，生活機能完善，相信是宜居樂活的好環境。

「中美好室」建置總經費約6億3100萬元，由中央全數負擔，預計2026年2月完工，為地上8層、地下2層的建築，可提供126戶社宅單元，特別的是，設計單位不僅將花蓮山海特色融入建物外觀，更在室內空間結合原住民圖騰文化，戶外還以無圍牆的開放空間供附近居民散步，未來也將在1樓規畫開放空間，讓鄰里申請使用，並設置店鋪及日照中心，提供友善便利服務。

黃景茂接著提到，花蓮市人口近10萬，國家住都中心除了建置「中美好室」，還有「美崙安居」，兩處社宅可供551戶入住，吉安鄉目前也有1案正在規畫中，希望能藉此吸引更多人口移入且支持花蓮的發展。