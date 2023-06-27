警方將張姓車手帶返所。（翻攝畫面）

台北市1名7旬林姓老翁誤信詐騙集團靈骨塔投資，交付90萬元購買「生基塔位」做投資，歹徒食髓知味，宣稱要再100萬元辦理土地權狀，林翁終於起疑報警，松山警方日前在雙方前往松河街一帶面交時，當場逮捕29歲張姓車手及23歲張姓把風手。

警方表示，林翁向警方報案表示，今年4月中接獲推銷電話，對方宣稱是塔位仲介，不斷噓寒問暖話術百出，表示已找到買家欲購買其名下靈骨塔位，並稱現在推出「生基塔位」供民眾投資，十分搶手獲利可期，且「靈骨塔位與生基塔位一起賣，可賣更高價！」，林翁不疑有他，向家人借款，雙方相約於5月29日在松山區松河街交付90萬元。復經家人提醒，林翁才驚覺遭到詐騙，到派出所報案。

日前詐團又來電，要林翁再花100萬元才能完成購買，雙方相約6月16日14時許在松山區松河街一帶面交，警方將計就計在附近暗中埋伏，當場逮捕出面取款的張姓車手及另名張姓把風手。警方偵詢後，依詐欺罪嫌送臺灣臺北地方檢察署偵辦，另擴大追查幕後的靈骨塔詐騙集團網絡。

松山分局呼籲詐騙集團擅長利用被害人亟欲投資殯葬商品獲利之心態，誘騙被害人交付價金購買無用之殯葬商品，因此民眾進行殯葬商品買賣務必提高警覺，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。