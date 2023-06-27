桃園蘆竹子弒母自首悲劇 檢方聲押 19:022023/06/27 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市蘆竹區昨天發生兒子勒死母親人倫悲劇，兒子犯案後自首，檢方認為涉嫌重大聲押。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區昨天發生兒子勒死母親人倫悲劇，兒子犯案後自首，警方今天早上移送桃園地檢署，經檢察官訊問後，認為兒子犯罪嫌疑重大，因犯重罪有羈押原因及必要，向桃園地院聲請羈押。 桃園市蘆竹區大竹路某民宅，昨天早上發生一起人倫悲劇，6旬張姓老婦長期飽受病痛纏身，多次動過脊椎手術，端午節後才剛從醫院返家，豈料26日上午9點多遭兒子勒斃，直到下午4點多才主動致電派出所自首。 檢方訊後，認為兒子犯罪嫌疑重大，因犯重罪有羈押原因及必要，聲押。 #桃園市 #蘆竹區 #人倫悲劇 #長照 #桃園地檢署 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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