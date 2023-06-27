桃園市蘆竹區昨天發生兒子勒死母親人倫悲劇，兒子犯案後自首，警方今天早上移送桃園地檢署，經檢察官訊問後，認為兒子犯罪嫌疑重大，因犯重罪有羈押原因及必要，向桃園地院聲請羈押。

桃園市蘆竹區大竹路某民宅，昨天早上發生一起人倫悲劇，6旬張姓老婦長期飽受病痛纏身，多次動過脊椎手術，端午節後才剛從醫院返家，豈料26日上午9點多遭兒子勒斃，直到下午4點多才主動致電派出所自首。

檢方訊後，認為兒子犯罪嫌疑重大，因犯重罪有羈押原因及必要，聲押。