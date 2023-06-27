亞泥指出，亞泥領先台灣的水泥業者，獨家研發出的卜特蘭石灰石水泥，可減少3%天然礦物、8%煤炭、降低5%電力消耗、以及減低10%溫室氣體排放。

推低碳水泥，就是要引領綠色低碳潮流，讓友善環境、打造綠色建築，亞泥表示，這已為邁向2050淨零排放，邁出一大步。

除此之外，亞泥獨家生產的低碳墁砌水泥，可減低18%溫室氣體排放，近來也廣受好評，因為優異的施工性和抗裂性能，頗受泥作裝修師傅和建商肯定，亞泥指出，去年開始，已跨出東部，行銷全台，2022年銷售量比往年成長超過五倍。

亞泥認為，提早投入循環經濟、積極發展低碳水泥，不但有助減緩未來碳費徵收對水泥業的衝擊，更是亞泥具有永續競爭力的保證。

全球淨零碳排最新的減碳趨勢，是走出單一公司的減碳方案思維，朝整個產業鏈共同執行邁進，對此，亞泥指出，從今年起，集團響應經濟部工業局的「1+N碳管理計畫」，號召自身供應鏈的上中下游公司，針對溫室氣體排放全面盤查分析，做出更適合的減碳策略規畫。

另外，亞泥並與國內研究機構共同啟動「高效固碳技術計畫」，以工業廢棄物捕捉煙道氣體中二氧化碳後所產生的負碳粒料，提供下游混凝土和製品業者，進一步生產碳排較低的混凝土產品，達到水泥產業鏈「攜手減碳」功效，亞泥指出，相關技術預計明年底有初步成果，目標是2030年捕捉再利用1.8萬噸的二氧化碳。