國家住都中心於台南市永康區的「正強安居」社會住宅新建統包工程26日決標，將由「猛揮營造股份有限公司、巨將隆工程股份有限公司、趙建銘建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，預計2028年完工，為台南市再提供464戶社宅。