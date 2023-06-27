台中一名周姓男子先前約女性朋友A見面，周男請A女坐上車子後，突然強行親吻A女，還把手伸入A女的衣服中撫摸胸部，慘被告上法院。台中地院審結，依犯強制猥褻罪，累犯，處有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，周姓男子與A女原本為朋友關係，後來交惡疏離，2021年11月間周男聯繫A女敘舊，請A女坐上他車，未料A女才上車，周男隨即憑藉男性優勢體力，把A女拉往自己身體後強吻，還把手伸入A女衣服中撫摸A女的胸部。

後來周男因工作，需要駕車接送傳播小姐，才讓A女下車，A女便隨即撥打電話給男友求救，經由A女男友趕抵現場，陪同A女前往警局報案，全案才曝光，警方則循線逮獲周男，將其移送法辦。

台中地院審理時，周男辯稱，事發當天他駕車抵達，但A女要求進入他的車內，上車之後一直表示自己喜歡他，還主動親吻並把身體靠向他，他是為了推開A女，才不慎觸摸到對方的胸部。

法官比對雙方說法及證據，最終認定周男確實涉犯強制猥褻罪，考量周男有前科，為了滿足個人慾望做出侵犯行為，已經嚴重戕害被害人身體性自主決定權，犯後矢口否認，沒有悔悟之意等情狀，依犯強制猥褻罪，累犯，處有期徒刑8月。可上訴。