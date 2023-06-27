桃園市青年局推出求職網站，依產業特色開放6大類別、職缺破千，全方位協助青年依專業與興趣。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市青年局求職網站也結合線上職涯工具，包括履歷健診、職涯導航及學長姐就業地圖等，讓青年在求職時能參考。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

為協助青年尋找職涯方向、接軌理想職場，桃園市政府青年事務局推出「青春無限，職奔未來」網站，與桃園上百家知名企業合作，依產業特色開放6大類別、職缺破千，全方位協助青年依專業與興趣，找到讓自己發光發熱的職涯舞台。

青年局說明，「青春無限，職奔未來」網站將職缺分為6大類，包括科技研發生產達人、桃園隱形冠軍、專業技術職人、不限科系無經驗、新創發揮創新及實習學經驗等類別，打破既定職缺搜尋框架。網站也結合線上職涯工具，包括履歷健診、職涯導航及學長姐就業地圖等，讓青年在求職時能及時參考。

為促進企業及青年媒合，青年局預計於7月29日在台灣電路板協會辦理實體媒合會，將邀40家具代表性的企業，包括台灣永光化學、悠旅生活事業、宜家家居及晶碩光學等，提供多元職缺面談機會，後續也將辦理10場線上媒合會，協助青年在地求好職，歡迎青年事前報名媒合會，至網站瀏覽相關職缺。

青年局長侯佳齡表示，除就業媒合外，青年局陸續推動多樣化職涯政策，全方位培育青年職能，例如50場次職場體驗、5大主題數位課程，職涯課程邀請不同產業講師分享求職知識，提升青年求職實戰力及面試成功率。

侯佳齡說，職場體驗活動與全台35間優質企業合作，包括昇恆昌、中華電信及南僑桃園生活體驗園區等，邀請桃園大專校院的青年學子藉參訪、觀摩或實作，瞭解職場實際環境並拓展視野，若青年朋友想進一步提升專業能力，可報名新明青創基地的數位人才培育課程，主題包含ROS智慧機器人、XR延展實境及AWS雲端運算服務等，透過多元課程成為數位專業人才。

侯佳齡提到，青年局提供完善職涯資源，讓不論是在求學階段的學生，或即將踏入職場的新鮮人，或是準備轉換跑道的青年，都能獲得最全面的就業輔導與支持，更多青年職涯資訊，可追蹤桃園市政府青年事務局臉書粉絲專頁，或上「青春無限，職奔未來」計畫網站查詢。