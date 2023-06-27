新北市淡水淡江大學圍牆邊的景觀草皮日前發現有大量蜂類築巢，新北市動保處獲報後在今(27)日下午3時許派員到場除蜂，決定以火攻撲滅蜂窩，結果不慎導致火勢蔓延，所幸消防人員獲報後趕抵現場撲滅火勢，詳細起火原因仍有待相關單位調查釐清。

據了解，根據除蜂人判斷，該處草皮吸引黃蜂、虎頭蜂、長尾蜂等蜂類築巢，因此決定以火攻打算一勞永逸，沒想到現場風勢過大，導致火焰蔓延，該員見狀立刻通報消防救援；所幸消防人員到場後迅速撲滅火勢，燃燒面積約10平方公尺。

新北市第三消防大隊長陳志德提醒，天氣炎熱，許多蜂類及蛇類紛紛出沒，新北市目前捕蜂及捉蛇勤務已回歸農業局動保處受理，若民眾有此需求協助可向該單位聯繫處理，不要自行處理而造成意外發生

新北市動保處指出，由於發現現場至少有10顆連續蜂巢，為避免處理蜂巢過程產生擾動蜂窩，採火攻方式較為快速消滅，避免被叮咬，但由於火攻時因大風吹來，導致火勢朝周遭易燃乾躁蕨類草蔓延。

動保處表示，後續該除蜂人立即通報消防隊搶救，通常以火攻處理蜂巢時，人員會自備滅火器或請消防隊待命以避免危險。