女星大牙今（27日）在社群平台上爆料，透露11年前與陳建州（黑人）去香港工作，當時對方進房間後從背後環抱只穿著浴袍的她，拒絕後還說「好！那我們快一點！」因想到黑澀會時期曾被對方冷凍過，所以她委婉拒絕，並以同事關係拒絕發生關係，陳建州透過經紀人發聲否認該指控，范瑋琪也力挺老公；網友挖出陳建州過去主持，當時流行突襲拍攝，還拍下了兩位女星沒穿內衣、出浴的畫面。

網友翻出2006年《我愛黑澀會》的節目，陳建州是節目的主持，黑澀會美眉則負責助理主持，某一集眾人到馬來西亞旅遊，節目組等白天行程結束放大家回去休息，卻偷偷讓陳建州準備夜晚突襲房間的企劃，陳建州還說「《我愛黑澀會》只要出外景呢，美眉以後安排行程的話，妳們要自己帶大鎖，鎖起來有沒有」，陳建州則興奮突襲女藝人房間，先派一位女性工作人員當幌子，開門後陳建州直接進門引起MeiMei（郭婕祈）一陣尖叫，她躲在門後崩潰表示「我沒有穿內衣啦」，同時雙手摀胸以防走光，直呼「我沒穿內衣，不要這樣！會有不該看的東西」。

陳建州則沒有要離開的意思，攝影機上下掃視，MeiMei在原地忍不住罵「好賤！」陳建州還問她「妳覺得這個行為很過分嗎？」MeiMei坦言「很過分！因為第一天沒有（突襲），第二天大家都放鬆了」，當時也拍到小薰裹著浴巾站在浴室門後表示在洗澡。