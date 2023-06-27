台大社科院長蘇宏達要教育部和台大求公開林智堅、鄭文燦、陳明通三份審定審議報告書全文，但教育部回應，依台大回覆相關資料應予以保密，而事實上教育部也無這些案子的調查報告。

這三個學倫案件是由台大直接受理民眾檢舉並查處，教育部重申，台大已回函表示，依專科以上學校學術倫理案件處理原則第 11 點規定，學術倫理案件之評審過程、審查人及評審意見等相關資料，應予保密，因此學校無法提供調查報告，教育部也無這些案子的調查報告。