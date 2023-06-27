第一銀行表示，本聯貸案納入榮剛ESG永續指標連結利率條款，依榮剛永續報告書所列的ESG指標表現，包含單位產品溫室氣體排放密集度、節能績效等，評估指標達成情形，給予相應減碼，鼓勵企業遵循永續發展原則，支持榮剛永續經營。

榮剛成立迄今滿30週年，為國內第一家具備一貫化生產製程的專業特殊合金製造廠，產品以高清淨級材料為主，產業應用持續深耕能源、航太、油氣、機械模具等特殊產品領域，取得多家國際大廠認證，以臺灣為製造中心、行銷全球，並擴大機械汽車與軍工產業量能。

榮剛近年整體營收及獲利穩定逐年成長，去年合併營收達近十年新高、獲利創歷年新高，投入興建的50噸電爐新廠將於今年第4季點火投產，可增加年產能18萬噸，與既有35噸電爐，兩爐進行專業分工配置，提升垂直整合程度、降低生產成本，增加尺寸銷售深度及產品廣度，且持續積極布局開發高階工具鋼產品，有助強化產品競爭力及成長動能。

第一銀行長期深耕並實踐ESG，母公司第一金控於2022年獲金管會遴選組成「永續金融先行者聯盟」，為該聯盟唯一公股金融機構成員，展望未來，將持續擴大金融業在財務供應鏈永續影響力，與供應商、客戶共同落實環境永續，貫徹「永續金融，第一品牌」的發展目標。