已婚男星「黑人」陳建州今日遭前員工、女星「大牙」周宜霈指控11年前性騷擾，雖然黑人透過律師發出聲明，表示性騷指控「毫無根據、全屬虛偽不實」，不過大牙回應「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心」。對此，律師李怡貞分析，「閃電般極速律師函恫嚇效果比較大」，或許就是要孤立大牙成為唯一爆料者。

大牙今日指控黑人在2012年同住飯店時性騷擾，甚至手來腳來、把她撲到床上；黑人透過律師發布聲明，表示大牙指控「毫無根據、全屬虛偽不實」，將依法追究相關法律責任；之後大牙再次發聲強調，「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心」。

黑人發聲明反駁性騷指控。（陳建州經紀人提供）

對此，李怡貞透過臉書粉專「女人大律師李怡貞」聲援大牙，認為大牙不會是第一個、更不會是最後一個，「閃電般極速律師函恫嚇效果比較大，或許就是要孤立妳成為唯一爆料者」，希望大牙繼續勇敢發聲，同時也呼籲有相同經歷者站出來，李怡貞直言，「說一句白的，要就直接告了，敢不敢而已」。

李怡貞認為，大牙之所以敢公開指控黑人性騷擾，就是有相關人證，像是她指控中提到的閨蜜、化妝師、當年事發她曾經轉述事件的對象，都可以是證據，雖然只有口述不可能拿來當作判決依據，但大牙沒有提告而是討公道，「她沒有必要自毀前程去亂講一個人，以她現在的身分地位，這是正常邏輯」。

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