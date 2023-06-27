在澳洲雪梨進行的亞洲盃女籃錦標賽，中華隊27日在分組預賽第2場面對上屆季軍澳洲，開賽靠著黃鈴娟的三分球取得過領先，可惜後面被澳洲一波猛攻超前，半場打完就落後雙位數，最終中華隊45比91吞敗，在預賽暫時0勝2敗，28日上午11點半出戰菲律賓，期待可以拚出勝利，爭取分組第3。

此役中華女籃隊教練團在先發名單做出一些調整，前亦對日本的先發後衛張綺芳換成潘姿吟，其他4人仍是鄭伊秀、韓雅恩、黃鈴娟與林育庭，而澳洲隊平均身高182公分，優於中華隊的175公分，整場籃板數澳洲也以68比21遠勝過中華隊。

開賽中華隊靠著黃鈴娟的三分球率先得分，取得3比0領先，不過領先不到2分鐘，隨後被澳洲打出11比0攻勢陷入落後，接著「小丁」林育庭展現個人單打能力連得4分，中間中華隊曾追到12比17剩5分差，努力不讓澳洲首節就一口氣拉大分差，但澳洲靠著身材優勢強力進攻，中華隊幾次漂亮個人取分的速度，不過上半場打完中華隊仍落後17分。

下半場中華隊苦苦追趕仍無法縮小分差，韓雅恩也被對手防守時打中臉部退場休息，其中第3節被澳洲拿下29分，第4節一開始又被澳洲連得14分，該節直到剩4分58秒，中華隊才靠陳晏宇的三分球得分，至此雙方差距已經超過40分，最終中華隊以46分差距苦吞2連敗。

中華隊此役無人得分雙位數，林育庭、劉希曄各進帳8分最高，陳晏宇7分居次，值得稱許的是，前一場對日本發生18失誤的中華隊，本戰失誤減少到10次，並讓澳洲出現13次失誤。