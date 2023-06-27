瑞士情報機構指當地已成中俄間諜中心 陸稱自己是受害者 19:262023/06/27 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士情報機構發表報告，指烏俄戰爭已將瑞士變成俄羅斯和中國間諜行動的中心。對此，中國外交部發言人毛寧今回應，中國是間諜活動的受害者，中方一貫堅決反對間諜活動，希望有關方面能夠停止毫無根據地抹黑中國。 人民幣中間價連四貶 專家：匯價未偏離合理區間 歐美中國議題高階對話 強調須與中國維持多面向關係 矽品邀中國醫解構產線作業 盼降低職場人因工程危害風險 #中國 #情報機構 #間諜活動 #瑞士 #受害者 也許您會感興趣 推薦閱讀 採購F35戰機卡卡 美軍武大買家轉頭另找目標 16:422023/06/27 軍事 機關團體受贈財產 列報收入才能符合免稅要件 11:122023/06/27 財經 以媒：以色列總理擬下月訪問中國 恐會惹惱拜登 13:572023/06/27 國際 亞洲最大金融遊說團體 促中國放寬企業境外上市新規 13:452023/06/27 兩岸 中國電動車崛起日本車敲響警鐘 日媒：虛心學習5年決勝負 19:402023/06/27 兩岸 瓦格納集團兵變 白宮官員：讓北京領導層不安 09:462023/06/27 國際 忽視淫魔富豪性虐待 美法官准摩根大通天價與受害者和解 13:262023/06/27 國際 拜登急澄清 美國和盟邦沒有參與瓦格納兵變 13:212023/06/27 國際 英外相訪瑞典 聚焦北約入會與中國挑戰 08:052023/06/27 國際 《通信網路》圓展自動追蹤攝影機 獲Microsoft Teams認證 17:392023/06/27 財經 運動品牌夏季揮汗活動開跑 早鳥享優惠、參加送禮品 17:182023/06/27 生活 協助高齡者不與社會脫節 就業中心推退休再就業活動 17:002023/06/27 生活 防止移做軍用 德國製機床在大陸加裝特殊裝置 10:592023/06/27 兩岸 運動民眾日益增多 苗市貓貍山公園增設飲水機設備 15:232023/06/27 寶島 《國際產業》Metis推出電池感測器 可緩解EV報廢問題 15:592023/06/27 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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