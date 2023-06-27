瑞士情報機構發表報告，指烏俄戰爭已將瑞士變成俄羅斯和中國間諜行動的中心。對此，中國外交部發言人毛寧今回應，中國是間諜活動的受害者，中方一貫堅決反對間諜活動，希望有關方面能夠停止毫無根據地抹黑中國。

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