對於2024總統大選，民眾黨總統參選人柯文哲日前說「可以選就選，不能選就算了」，被外界解讀是「不排除退選」，但柯也解釋「還沒找到退選理由」，引發熱議。前立委郭正亮今(27日)表示這是「過度解讀」，柯文哲為不分區立委席次一定會選到底，且目前選情樂觀至少能有8席；但他也不看好柯文哲會當選，理由就是民眾黨「區域立委提不出名單」，並舉出在民主國家的經驗中，沒有靠一己之力選上總統的先例。

郭正亮今日在網路節目《少康上線了》接受代班主持人錢怡君專訪，錢怡君提到身邊有許多朋友、年輕記者都開始認為，柯文哲有實力能贏下總統大位。郭正亮立刻指出「他顯然對於選舉不了解」，他也說明不看好柯文哲的理由就是「區域立委提不出名單，有這樣的總統嗎」。

郭正亮指出國外總統選舉中，美國有艾森豪加入共和黨、川普也參加共和黨初選，法國總統馬克宏跟社會黨也很不一樣，但也曾加入社會黨，「沒有足夠資歷參選的區域立委，單人一己之力想當選總統，在民主國家經驗中沒有任何例子，都必須成為一個大黨的候選人」。

郭正亮也斷言，柯文哲不可能打破這個慣例，政治學有一定的邏輯，文宣盤要加上組織盤；但郭正亮也說，柯文哲有意識到這一點，所以也在呼喊不分藍或綠，只要志同道合就願意站台，因為他知道未來一定要到各個縣市走動。

對於柯文哲日前說總統「可以選就選，不能選就算了」，被解讀成可能退選，郭正亮則認為是「過分解讀」，柯文哲一定會選到底，因為他要爭取政黨票拚不分區立委，而且以目前來講，民眾黨的不分區還蠻樂觀，至少能有8席。