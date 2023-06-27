中國電動車快速崛起讓全球幾個傳統汽車製造大國備受威脅，日本汽車業者在訪問中國後表示，中國品牌汽車超出預期的進化讓日本業者感受到危機，日本絕不能重蹈美國3大汽車巨頭衰敗的覆轍，要向崛起的競爭對手虛心學習技術和經營創新，今後5年將決定勝負。

《日經新聞》引述最近訪問中國的日産汽車社長內田誠的話説：「對中國本土品牌超出預期的進化感覺到了危機感」，「行駛／轉彎／停車」等基本性能大幅提高，「方向盤十分靈敏，轉彎的時候也沒有飄的感覺。傳統上認為『中國車也就那樣』的觀念已經行不通了」。

內田誠表示，其次是純電動汽車（EV）的普及。在大城市，從小型車到休旅車（SUV），所有類型的EV都能在道路上看到，充電基礎設施也隨處可見。熟悉中國市場的專家指出：「年輕一代有很多人毫不猶豫地選擇EV。如今駕駛引擎車就像在智慧手機時代使用翻蓋手機一樣，顯得非常落伍。」

今年4月參觀上海車展的豐田副社長中嶋裕樹很驚訝地表示：「EV已經在中國很普遍。而且，汽車『智慧化』的競爭非常活躍」。本田社長三部敏宏則說：「純電動化浪潮的到來比預想的要早」，他承認之前做出了誤判。

報導說，日本車曾取代美國汽車行業3巨頭登上「汽車行業霸主」的寶座，未來汽車王朝更迭的大戲可能會再次重演。以日產汽車為例，該公司於2010年推出首款全電動車Leaf，第2款ARIYA則到2022年才上市，當時發展緩慢主要受制於鋰電池的成本，因此轉向混合動力技術為發展重心。就在這段日本車猶豫不決期間，美國特斯拉與中國比亞迪等廠商在電動車市場上取得成功，並獲得豐厚的利潤。這當中很大的因素是美國與中國政府電動車政策的推動，業者冒險挑戰的心態帶來創新的優勢。

此外，在鋰電池技術上的各種困難，比亞迪也有了重大突破，特斯拉與豐田、日產等日系電動車也開始使用性能更佳的磷酸鐵鋰電池。特斯拉則是在一體化壓鑄技術的創新上獲得成功，大幅減少零件數目和工序，並降低品質不均的問題。在車用軟體上，中國品牌普遍與歐美合作，日企只有本田與索尼合作，這是自我主義太強，嚴重阻礙產業創新。

報導分析稱，美國3大汽車巨頭衰敗的原因是傲慢與偏見，不能正視競爭對手實力。美國汽車巨頭將日本汽車受歡迎歸因於日元貶值、政府補貼造成不公平競爭，刻意忽略日本汽車強大競爭力的根源——精益求精的生産方式及引擎技術創新。

報導最後建議，日本車不能重蹈美國汽車業的覆轍，要向崛起的競爭對手虛心學習技術創新和經營創新，將這些創新與自己的優勢（世界規模的客戶基礎、銷售網、汽車行駛部分及懸掛的技術）相結合，藉以在21世紀保持競爭優勢。這不是不可能的，但也不是可以快速實現的目標，今後5年就能決定勝負。