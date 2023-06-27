已婚男星「黑人」陳建州今(27日)遭女星「大牙」周宜霈指控，11年前出差闖旅館房間性騷擾，雖然黑人對此全面否認，但指證歷歷已引發熱議。桃園市議員黃瓊慧PO出粉專「鄉民日報」挖出的兩人機場合影照，還分享其他女姓曾被黑人邀請到家中參觀的留言，直呼凡走過必留下痕跡。

黃瓊慧今(27日)在臉書分享「鄉民日報」回顧文的截圖表示，這篇文章是「當年的那天」黑人陳建州的出國打卡文，而當天晚上大牙卻被黑人借…卸妝油？還說出那種噁心的話來求歡？從大牙臉書文看來是所謂的「權勢性騷」，被害人往往因為加害人有錢有權、掌握資源而不敢聲張。

「只能選擇隱忍。」黃瓊慧強調，當年黑澀會美眉是不是有的還未成年？有幾個還未滿18歲啊？「真的不敢往下去想！」

黃瓊慧還在留言區PO出其他女性在大牙臉書的留言，有女生說「加油～謝謝妳的勇敢。我也曾在半夜12點左右在住家附近遛狗，被陳先生搭訕，說他家新裝潢好，要不要參觀他家？那時他和范已固定交往中。真的是讓人匪夷所思的舉動，希望沒有小女生被拐去參觀。」直呼指證歷歷。

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