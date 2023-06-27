據《本草綱目》記載，金銀花是天然抗生素，還有抗發炎、抗菌、清熱等作用，而屏東農夫黃穎為將金銀花的價值發揮到最大，在種植金銀花22年期間，不斷研發新產品，即使通路尚未健全，他也堅持一邊研發一邊開拓市場，當中耗時3年研發的「金銀花面膜」終於近日問世，目前加總起來已成功研發出17個品項。

22年前，黃穎發現金銀花對人體健康的重要性，進而開始種植金銀花，至今加上契作共有5甲面積，而且全都是有機認證，年產量約3萬公斤，期間還不忘以金銀花為基底、研發各式加工品，他說，農業若沒有創新作為、多元化經營就會被淘汰，加上金銀花功用這麼多，若只是賣鮮花給生技公司製成藥品，實在可惜。

為彰顯金銀花的價值，即使從事種植的前10年沒有收入，黃穎也不惜成本投入各式研發，從金銀花茶、精油、活絡油、純露、手工皂、喉糖、潔膚露、精華液、膠囊、糖蜜、保鬚液、寵物洗劑，到香腸、蛋捲、水餃等，用的、擦的、吃的，幾乎所有的民生物品他都涉略，近日還有「金銀花面膜」問世。

黃穎指出，金銀花面膜耗時3年才問世，主要是在取精油部分比較困難，它不似一般油水分離的蒸餾取法，蒸餾的溫度太高會產生破壞導致取的量不多，所以要採破壞細胞壁的方式取精油，這個動作耗時又耗成本，但可以讓面膜成分百分百純天然。

黃穎說，其實每項金銀花產品的研發，至少都要耗時2年起跳，至今他已研發17種產品，燒了多少錢他難以計算，他只知道若不繼續研發下去，金銀花產業有可能會因為一成不變而沒落。

他不諱言，研發產品不困難，最難的是後續的通路銷售，他雖然透過品牌與口碑有了穩定客群，但要擴大市場、讓更多人知道金銀花的好與更多用處，單憑他一人之力實在有困難，但他相信肯做就會被看見。

即使現在已經研發出17項產品，但黃穎還在思考其他品項的可能性，他強調，金銀花的用處非常多，只要持續賦予它新價值，不僅能造福人群，也能開創不一樣的農業新天地。