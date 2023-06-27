歐盟對外事務部（EEAS）祕書長薩尼諾與美國國務院主管政治事務次卿盧嵐日前主持歐美「第五次中國議題高階對話」及「第四次高階印太諮商」，呼籲兩岸問題應和平解決。雙方同時關切中國的經濟脅迫行為，強調須與中國維持多面向關係，同時也須強化經濟韌性及去風險化，以降低對中國的依賴。

薩尼諾（Stefano Sannino）與盧嵐（Victoria Nuland）於6月22日共同主持歐美「第五次中國議題高階對話」及「第四次高階印太諮商」，並於25日發布聯合新聞稿，強調維繫台海和平穩定極為重要，此不僅攸關美國、歐盟及各國的利益，更牽動全球及區域的安全與繁榮。

雙方對於中國人民解放軍在台海日益增加的軍事活動表達關切，並重申歐美致力維持台海現狀的承諾，反對破壞台海和平穩定的片面行為，呼籲兩岸問題應和平解決。雙方同時關切中國的經濟脅迫行為，強調須與中國維持多面向關係，同時也須強化經濟韌性及去風險化，以降低對中國的依賴。

外交部發言人劉永健指出，歐美繼去年中國議題高階對話及本年「七大工業國家集團」（G7）峰會，再度重申對台海和平與穩定的高度重視，顯示維護台海安全已是歐美等民主陣營國家的共識，外交部表示歡迎與誠摯感謝。

在俄烏戰爭局勢緊張、威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，他說，台灣作為印太地區負責任的民主成員，願致力與歐美等理念相近夥伴攜手合作，共同維護以規則為基礎的國際安全秩序、堅定捍衛民主、自由及人權價值，以強化全球民主陣營的韌性，共同對抗威權體制的脅迫與挑戰。