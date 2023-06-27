藍色水路業者推出船票含微醺飲品或果汁搭配輕食，加碼安排薩克斯風演出，增添風采。（張芷瑜攝）

今夏台北重頭戲！大稻埕夏日節將於7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場，北市觀傳局表示，今年活動有四大特色，包含遊船燈飾妝點、8場煙火秀、河濱燈飾串聯及主題日優惠，迎接不一樣的台北夏日時光。

觀傳局長陳淑慧表示，今年大稻埕夏日節有別於往年單日活動，將點亮大稻埕51天，往年最受期待的煙火秀，今年更加碼在活動期間周周放，每周三施放一場3分鐘主題煙火，8月20日則將施放8分鐘大型煙火秀，平日、假日都精采。

觀傳局介紹，今年「大稻埕夏日節」活動期間，每周一至周五設有「主題日」，分別為銀髮日、閨蜜日、情人日、上班族日及親子日，符合主題日對象的民眾，可獲得船票半價優惠，限額70位，以及商圈限定優惠，此外，藍色水路業者推出船票含微醺飲品或果汁搭配輕食，加碼安排薩克斯風演出，增添風采。

岸上走逛的遊客也能體驗大稻埕魔幻光影，觀傳局指出，民眾從大稻埕5號水門進入後，將有色彩斑斕的廣場迎客，船舶停靠的棧橋則構築璀璨「光之棧道」，停靠碼頭的船舶也妝點不同燈飾；延平河濱公園邊的樹林區，也特別設計各式垂掛燈串，營造夜間森林的魔幻感。

觀傳局也說，周邊商圈也響應，如疫情後首次復辦的「本草派對」、永樂廣場文創市集、台北地下街夏日浴衣祭，以及眾多攝影愛好者每年最期待的「2023大稻埕夏日節攝影比賽」等。

觀傳局還說，今年也與在地「島內散步」旅行社合作，推出精選大稻埕深度遊程，除可認識在地店家私房的地方故事與夜間限定的老街風貌，喜歡美食的遊客也可到大稻埕碼頭貨櫃市集，或鄰近寧夏夜市、延三觀光夜市，享受在地特色小吃。