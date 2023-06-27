鬼鬼（吳映潔）今（27日）出席兒福聯盟長假營養資助計畫募款開跑記者會。會前就表示不受訪的她，在活動開始前向現場媒體鞠躬，並說：「我不是當事人，也不太方便回答，謝謝大家，辛苦了」，會後火速從其他出入口離開，躲避現場大批媒體。

日前「抖音男神」耀樂爆料，他16歲時與炎亞綸交往，炎亞綸曾強迫他發生性關係，不顧他意見拍攝私密影片甚至外流；另外，鬼鬼與今日爆料遭陳建州夜闖房門性騷的大牙，同為《我愛黑澀會》班底。面對身邊人的風波，鬼鬼不願多談，相當低調。

兒福聯盟持續提供偏鄉服務，已經邁入第14年了，民眾過往的愛心支持，讓許多偏鄉弱勢孩子有了豐富的暑假生活。今年將再次展開長假營養資助計畫，邀請大眾一起幫助偏鄉弱勢的孩子，給他們一個溫飽、快樂的暑假，今年目標提供2500個物資箱，總計預計募集金額為1000萬元，歡迎大家立即上網認購弱勢兒童物資。