銀行授信主管指出，5月工作天數增加、營業日達22天，較4月增加5個營業日，且有2個月底峰日，加上大戶退票金額上升，使退票金額大幅衝高。

據央行統計，5月票據交換張數達619.6萬張，月增79.88％，票據交換金額也升至1兆2,167億元，月增44.56％。存款不足退票張數同步上升至4,550張，占票據交換張數的比率為0.07％，存款不足退票金額36.2億元，占票據交換金額之比率為0.3％。

央行指出，5月存款不足退票張數月增1,586張、或53.51％；金額則月增13.48億元或59.33％，年增8.71億元或31.68％，退票情況明顯增加。

至於大戶退票情形，當月大戶退票企業戶1戶，個人戶則掛零，該企業戶退票金額高達2.9億元。公司戶退票金額占全體退票金額比重，月增11.56個百分點，個人戶為反向同幅度變動。

前五個月合計退票金額為148.8億元，則較去年同期144.51億元上升2.97％。由於交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，前五月合計有6個月底峰日，與去年持平，但退票金額仍小幅上揚。

觀察近一年退票金額，去年多維持在低檔水準，單月多在30億元上下，今年1月回升至35.08億元，但2月下降至20.91億元，刷新歷史新低，3月起隨工作日回歸正常，已回升至33.89億元，5月更上升至36.2億元的近1年半新高水準。

銀行主管分析，5月雖有工作天數及月底峰日帶動退票金額上升，但今年景氣成長主要由內需帶動，國內消費維持熱絡，個人與企業償債能力已顯著轉強，預估今年退票金額應不至於大幅攀高。