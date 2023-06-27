台南市山地原住民議員施余興望被控去年九合一選舉時，涉嫌以每票1萬元到1萬5000元不等，向5位選民買票。台南地檢署除依賄選罪提起公訴，還對他提出民事當選無效之訴，但今天被台南地方法院民事庭駁回。

南檢起訴指出，2022年9月7日下午，施余興望到官田區錢賴選民的住處請託支持，還拿裝有1萬元的紅包給錢賴；11月10日下午，新化區鍾姓選民聯絡施余暗示索賄，他即到新化拜訪鍾民，並將放有1萬5000元的紅包交給鍾，期約鍾及其家屬支持。

2022年6月與11月某日，施余興望2度到將軍區范姓選民住處請託支持，並要求協助拜訪其他選民，2次共交付1萬4000元作為買票代價；同年8月初，施余到永康區洪姓選民住處尋求支持及幫忙拜訪其他選民，並交付1萬元紅包給洪民；同年9月間，他又到仁德區黃姓選民住處請託支持，也交付1萬元紅包。

檢方還指出，施余興望明知一、二審都認定他涉賄選罪嫌重大，仍罔顧事實，於去年11月15日下午在他的臉書公開宣稱，「經檢調漏夜偵訊，調查無任何買票證據，法官最後判他無保請回，隔天周日他平安回家；檢方抗告，也被高分院駁回，感謝主，他跟團隊已經沒事了，請大家放心」，涉嫌散布謠言與不實情事，追加起訴散布謠言罪嫌。

不過，法官認為，檢方以各候選人的得票數，反推選前彼此間競爭異常激烈，僅屬推論，並無提出其他證據證明；縱依得票率以觀，被告獲得近半數的選票，高出第二名的參選人17.6％，因此被告選前是否認為選情緊張必須買票始能勝選，而有投票行賄的犯意，已有可疑。

另外，被告辯稱交付5人的款項是車馬費，與5人的證述及物證相符，自難認為係投票的對價。

法官強調，檢方以被告有選罷法投票行賄行為及意圖使候選人當選或不當選之行為等為由，對被告提起當選無效之訴，為無理由，應予駁回。