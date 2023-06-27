新北市幼兒園風波，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室舉發副總統賴清德及其競總發言人戴瑋姍散發假訊息，戴今在臉書貼文，指侯市府顛倒是非，不僅對她司法提告，還買假帳號攻擊她的臉書並找人下架她的地圖。對此，新北市府回擊從未提告戴，對方卻公然誣指市府對其提告，可證明其積非成是、顛倒黑白的慣性陋習。

新北市政府重砲回擊表示，直指顛倒是非的不是別人，正是戴瑋姍自己。光就新北市政府從未對其提告，戴卻還能臉不紅、氣不喘，公然誣指市府對其提告，就可證明其積非成是、顛倒黑白的慣性陋習。

市府進一步表示，已被認證過發文不實的戴瑋姍，今日繼續潑市府髒水，企圖以「買假帳號攻擊其臉書」、「找人下架其服務處google地圖」等字眼抹黑。市府諷刺做賊的喊抓賊，真是令人開了眼界，戴瑋姍聲稱「有所本、無所懼」， 事實根本是「無所本、有所懼」，請戴瑋姍別再鬧了，靠造謠討拍，真面目一定會被揭穿。

市府強調戴瑋姍張冠李戴的作為，還包括昨（26）日新北市衛生局聲明已強調該局新聞稿內所指的家長，和綠營所指稱的家長並非同一人，戴瑋姍卻選擇充耳不聞，繼續混為一談。市府呼籲，政客不要只看得見選舉，看不到是非黑白，別再藉由撕毀社會互信獲取政治利益，請停止持續散布假訊息。