台中大肚合興宮金爐旁的「寶劍」除用以擋煞，傳說有「斬小三」、砍斷婚外情的功力，為信徒津津樂道。（潘虹恩攝）

台中大肚合興宮於1976年創建，主祀三國名將趙子龍、玄天上帝及中壇元帥等神尊，是當地的信仰中心。由於宮廟前路口形成「剪刀煞」，廟方向玄天上帝請旨後，興建了1座「寶劍」用以擋煞，不過特別的是，傳說這座寶劍竟有「斬小三」、砍斷婚外情的功力，為信徒津津樂道。

據說大肚區趙氏人口非常多，因緣際會下興建了大肚合興宮，並侍奉趙子龍為主神，成為少數宮奉趙子龍的宮廟；陪祀則包括宋太祖（趙匡胤）、玄天上帝、三清道祖、瑤池金母、中壇元帥等神尊。大肚合興宮管委會總幹事陳宥霖表示，趙子龍是三國的常勝軍，很多政治人物、建築業希望能常勝就會來拜。

不過最特別的是，廟埕金爐旁有座「斷婚外情」寶劍，傳說可以斬小三、砍斷婚外情，由於實在太特別，為人津津樂道而廣為流傳，不少信眾前往祭拜。

陳宥霖指出，合興宮剛好位處平和街與一條小路的Ｙ字型路口，按地理風水角來看，兩條道路會形成的一把正張開利刃相對的「剪刀煞」，容易遇到「車關」，若駕駛開車不注意易衝撞建物易發生血光之災。廟方向玄天上帝請旨後，在位處剪刀口處的廟埕金爐旁興建了一座「寶劍」用以擋煞。

陳宥霖說，除了蕩魔收妖，寶劍也可以斬小三、砍斷婚外情，尤其加上剪刀煞能讓斬斷婚外情的效果加倍。