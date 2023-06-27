萬能商設系教授隋馥年遠征德國iF設計競賽頒獎典禮領獎。（萬能科大提供／蔡明亘桃園傳真）

萬能商設系教授隋馥年手持萬能科大校旗，與頒獎會場迎賓牆合影。（萬能科大提供／蔡明亘桃園傳真）

2023年iF設計獎頒獎典禮在柏林富有傳奇色彩的佛里德里希皇宮劇院盛大舉行。桃園市萬能科技大學商業設計系教授隋馥年帶領學生劉莘妤共同創作，視覺傳達設計類海報設計作品榮獲2023德國iF DESIGN AWARD設計獎的肯定，遠征德國領取榮耀。

創立70年的德國紅點設計獎素有設計界「奧斯卡」美稱，是聞名世界的設計獎，今年有來自56個國家與地區，將近11000件參賽作品，來自20多個地區的133位設計專家進行選評，競爭激烈，隋馥年在破萬件作品中脫穎而出，榮獲殊榮。

隋馥年表示，這次得獎作品名為「婚姻暴力」，很榮幸能將想法創作成海報還受到評審青睞，感謝能有機會為婚姻暴力議題發聲。婚姻暴力是艱難而敏感的話題，毀壞太多家庭和生命，社會須嚴肅看待，站出來對暴行說不，盼能讓大眾認識其嚴重性，同時也積極鼓勵參與預防婚姻暴力行動。她強調，相信每個人都能成為改變的推手和關愛的力量，讓世界多一分和平、安全與美好，呼籲大眾關注並參與此議題。

校方提到，隋馥年為商設系菁英選手培訓教師，培育學生專業技能參與國際競賽，透過讓學生參與師生共同創作，手把手師徒制教學，累積創作量能，擴展學生國際視野及專業素養，以及畢業即就業能力。

校方強調，這次在頒獎典禮現場，值得驕傲與紀念，隋也感謝學校力挺，赴德國柏林參與頒獎典禮盛會拓展視野，萬能科大給予教師與學生很大支持，商設系每年榮獲許多國際獎項，證明其設計實力受肯定，未來也會更積極培養設計人才，繼續為學校、為台灣爭光。

商設系主任盧建光說，隋馥年是商設系校友，教學認真並帶領學生在國內外設計競賽不斷獲獎，師生教學相長技藝傳承，多次勇奪德國紅點與iF設計大獎，顯示商設系師生專業能力及致力於培養嶄新設計人才的成果。

設計學院院長陳錦江表示，作品獲得國際設計獎的肯定，設計學院與有榮焉，讓萬能科大旗幟在國際飛揚，為校爭光，透過設計築夢走向全世界，這是對商設系教師用心教學與學生努力學習的最大肯定。

校長莊暢讚賞隋馥年及劉莘妤獲獎的優異表現，並表示學校全力支持栽培老師及學生共同成長，萬能科大商設系成立迄今20年，歷史悠久且師生傳承表現突出，不斷提升教學設備，提供優質學習環境，還擁有多元跨域專業、學養與實務兼備的師資。

莊暢強調，萬能科大緊鄰桃園機場，是全台唯一智慧航空城大學，積極培育文化創意產業人才，重金聘請金牌教師，大力投入資源建置「極光國際選手培訓中心」，獲得勞動部全國技能競賽總獎牌數全國第一三連霸殊榮，同學充滿信心，榮獲航空城產業雇主最愛的青睞。

校方表示，商設系同學在這個國門戶之都的環境中學習，能夠快速地與國際趨勢鏈結，與能見度高的設計產業接軌，更容易獲得在國際舞台展現自我的機會。透過參與國際設計競賽，强化國際視野和國際移動力，鼓勵同學走上國際舞臺，成為產品設計、包裝設計、印刷相關產業人才。