「#MeToo」風波在台持續延燒，舉凡許傑輝、黃子佼、炎亞綸、宥勝皆被捲入其中，而今(27日)「大牙」周宜霈指控黑人陳建州對她有「伸狼爪」的行為，消息一出震撼全網，在各大論壇累積不少討論貼文，更有網友整理出陳建州過往「15項黑歷史」，引發熱議。

大牙在社群上指控陳建州後，在各大社群論壇上引發討論，連PTT版上也出現多則貼文。其中，有網友以「黑人陳建州『黑歷史』整理」為題，在版上發文，敘述自身整理及其他網友補充的陳建州過往黑歷史，並寫下自身的看法，抨擊他：「人設立太高，但骨子裡我覺得就是愛蹭愛炫耀又怕被罵懦夫，所以才變成表裡不一的代表人物。」

據相關貼文中指出，可見PO文者分享3則陳建州的過往事件，其一是退休的Jordan第一次來台灣時，傳出他被帶去夜店跟黑人狂歡，因此Jordan就花90秒跟現場的球迷打個招呼然後快閃，讓球迷相當失落；其二是他在機師罷工時，情勒指出：「在過年期間發生這麼突然的狀況，真的是始料未及。」其三則是裝安博盒子看愛爾達，且直到被網友發現後才道歉。

另外，該則貼文中，也整理了其他網友們提供的陳建州事件，舉凡「潮T事件」、「自動駕駛吃麵涉嫌危險駕駛被約談」、「隱隱約約有按到讚看到文不承認」、「自稱跟KOBE很熟」、「老婆罵人之後發文護航：願意認錯，是高尚的勇氣」、「推嬰兒車上跑道有破壞的疑慮」、「在運轉的旋轉木馬上危險更換位置，不良身教」、「老婆說漏嘴有聽說梁靜茹離婚被炮翻後護航：善良是你的優點」、「球員花時間抓頭髮」、「年輕時襲警」、「IG恭賀國手得牌裁掉國旗」、「大牙控訴被MeToo」等12項事件。

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