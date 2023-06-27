新漢27日召開股東會，通過營業報告書、財務報告，以及每股配發3元現金股利，2022年EPS達6.39元。

董事長林茂昌表示，疫情間製造業對於實踐數位企業決心與智慧製造專案落地的急迫性持續顯現，帶動跨領域智慧製造顧問服務、新型態AIoT系統整合服務、微服務化數據中台建置及全視覺化企業決策戰情室等應用大幅成長，推升公司業績表現，以客戶需求能見度來看，第四季起可望發酵，2024年成長加速。

林茂昌表示，新漢在AIoT數位轉型耕耘超過10年，並聯手歐洲最大的應用科學研究機構－德國Fraunhofer合作研發世界首款SIL2, Cat.3/PLd功能安全協作型機器人方案，陸續協助國內各產業製造廠建置智能化營運產線及新廠，產業應用別包含石化、食品、半導體等場域，集團品牌與技術價值逐漸被資本市場看見。

同時，林茂昌看好，未來工廠「智慧製造」都將走向無人化、少人化，並採開放式標準，達到全自動連雲連網，台灣若能率先朝開放標準機器人跟智慧機械發展，打造全球無人工廠，搭配分散供應鏈、在地製造等趨勢，工業電腦等相關供應鏈未來商機龐大。

針對AIoT應用，新漢轉型為AIoT數位轉型軟硬體整合應用方案供應商，自今年起將著重品牌再造，打造以AIoT技術為主的創新創業集團來服務市場，目前相關解決方案營收比重約約15％～20％，市場預期在毛利率提升之下，有助公司獲利進一步成長，營收往百億目標邁進。

另外，新漢持續培育小金雞，旗下新漢智能、綠基、創博分別鎖定智慧製造、安控、機器人領域，去年相關子公司營收已占新漢整體三成，隨著產業趨勢成長，營收貢獻增溫，將帶動母公司毛利率持續走高，中期目標為3成以上。