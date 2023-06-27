據新華社報導，有關於設立全國人民代表大會常務委員會代表工作委員會的決定草案26日提請全國人大常委會第三次會議審議，未來將負責全國人大代表議案建議工作的統籌管理、代表集中視察、專題調研與履職監督管理等。

中共在「二十大」二中全會審議通過《黨和國家機構改革方案》，將深化全國人大機構改革作為黨和國家機構改革的一項重要任務，重點之一就是組建全國人大常委會代表工作委員會。

因此，全國人大常委會委員長會議提請審議關於設立全國人大常委會代表工作委員會的決定草案的議案。

未來全國人大常委會代表工作委員會的主要職責包含負責全國人大代表名額分配、資格審查、聯絡服務有關工作；承擔代表集中視察、專題調研、聯繫群眾有關制度制定和指導協調工作；負責全國人大代表議案建議工作的統籌管理；負責全國人大代表履職的監督管理。

另外還將負責全國人大代表學習培訓的統籌規劃和管理；指導省級人大常委會代表工作；承擔全國人大常委會代表資格審查委員會的具體工作；承辦全國人大常委會交辦的其他事項。