外交部提供

外交部長吳釗燮27日中午宴請前美國國務院全球事務次卿杜布蘭斯基所率領的華府智庫新美國安全中心，「下一世代國安領袖計畫」訪問團。吳釗燮強調，台灣作為印太地區重要成員，將強化自我防衛能力。訪團成員也表示，期待未來能協助拓展台美在更多場域的合作。

吳釗燮今天在歡迎午宴中感謝訪團對台灣及台海情勢的持續關注，指出中國進行軍事恫嚇及經濟脅迫的對象絕非僅限台灣，其野心也非止於台海，中國威權擴張思維正企圖拓展其影響力至全球。

他說，中方行徑已日漸受到美國、加拿大、歐盟各國及日本等理念相近國家高度關切並採取行動因應，台灣作為印太地區重要成員，將強化自我防衛能力，並持續與美國等所有理念相近國家深化夥伴關係，以期對台海、印太區域乃至全球和平穩定作出貢獻。

訪團成員表示，此行得與我國政府官員及學者交換意見，甚有助深化瞭解台海安全情勢與中國對台威脅實際情況，期待未來能協助拓展台美在更多場域的合作。