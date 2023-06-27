陸媒快科技今天引述中國乘聯會近日發布的市場分析報告指出，今年前5個月，30萬元以上車型累計零售銷量高達104.6萬輛，比去年同期暴增35.1%。

相形之下，30萬元以下車型累計銷量658.7萬輛，僅增長0.5%。

報導指出，隨著高端車型銷量的暴漲，30萬以上汽車市占率也明顯擴大，2020年占比僅9.5%，2023年第一季占比已經高達13.9%。也就是說，每7個人就有一人購買30萬元以上的汽車。

報導提到，目前中國新能源汽車滲透率已超過1/3，這在30萬元以上市場同樣成立。2023年前5個月，30萬元以上新能源汽車銷量33萬輛，在104.6萬輛中，比重同樣是1/3。

而且30萬元以上新能源汽車銷量成長更為誇張，今年前5個月比去年同期大幅成長121.8%。

報導出爐後，「我國今年已有100萬人買30萬元以上汽車」登上微博熱搜榜引發熱議。中國網友在新聞討論串多指向貧富差距拉大；「不就是有錢的更有錢，底下更窮麼」、「不買房原來是去買車了」。

中國公安部數據顯示，2022年中國大陸汽車保有量為3.19億輛。

不過，中國過半家庭是無車階級。「中國人口普查年鑒－2020」數據顯示，中國大陸無車家庭比例為58.24%，2000多萬戶家庭沒有汽車。

其次，對中國普通家庭來說，20萬元的汽車已經是「天花板」。「年鑒」數據顯示，有33.9%的家庭汽車價格在20萬元以下，占全部有車家庭的81.2%。

數據顯示，中國擁有30至50萬元高端汽車的家庭，占全部有車家庭的5.2%；擁有50至100萬元豪華汽車的家庭，只占全部有車家庭的2.1%；而擁有100萬元以上超級豪華汽車的家庭，僅占全部有車家庭的0.65%。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120627