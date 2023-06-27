證交所表示，誠美材（4960）採購及付款循環之內部控制制度設計及執行經核有多項缺失，已違反證交所對上市公司內部控制制度查核作業程序第9條第2項規定，因此，證交所處以違約金10萬元，並函知誠美材之後應確實依規定辦理。