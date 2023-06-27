誠美材違反內控規定 證交所開罰10萬元違約金 19:552023/06/27 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所表示，誠美材（4960）採購及付款循環之內部控制制度設計及執行經核有多項缺失，已違反證交所對上市公司內部控制制度查核作業程序第9條第2項規定，因此，證交所處以違約金10萬元，並函知誠美材之後應確實依規定辦理。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賓士導入ChatGPT 實現人車無障礙溝通 聯手12家銀行 永豐金證券開辦「資金管理帳戶」服務 資金減碼 台股早盤失守萬七 #誠美材 #證交所 #內部控制制度 #內控 #開罰 也許您會感興趣 推薦閱讀 喬裝購菸測試將開始 賣給未滿20歲者最高挨罰25萬 16:432023/06/27 生活 彰化鹿港三山國王廟換新裝 斥資2千萬內外翻修 15:362023/06/27 生活 黑人昔強闖美眉房間 MeiMei沒穿內衣尖叫：不要這樣 19:262023/06/27 娛樂 《通信網路》圓展自動追蹤攝影機 獲Microsoft Teams認證 17:392023/06/27 財經 新壽董座潘柏錚將卸任 發內部信勉勵同仁 18:322023/06/27 財經 群益證股東會 總座：提供高附加價值服務、持續前行 11:542023/06/27 財經 港國安法將屆3周年 陸方：反對外力藉人權干涉內政 09:072023/06/27 兩岸 北榮今表揚「廉政楷模、績優團體」 落實院內廉潔風氣 17:442023/06/27 生活 不只漢翔、雷虎！這3檔軍工股超低調 一掛散戶不知道 05:002023/06/27 財經 美掌握俄傭兵頭子驚人兵變細節 多數盟友都蒙在鼓裡 09:052023/06/27 國際 力拚淨零碳排 開發金控加入碳核算金融聯盟 14:042023/06/27 財經 人夫扛房貸「每月透支」 怨妻謊報開銷 內行一看揪更慘真相 00:072023/06/27 生活 建材需求低 中國粗鋼產量或跌破10億噸 10:042023/06/27 兩岸 烏克蘭先鋒部隊渡過第聶伯河 在左岸建立橋頭堡 18:552023/06/27 軍事 陸司法部批准5家外國律師事務所 在華設立代表處 09:302023/06/27 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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