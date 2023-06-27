花蓮縣文化局在縣府補助鄉鎮統籌款及花東發展基金挹注下，斥資5800萬元整建玉里鎮藝文中心場館，預計明年3月底完工。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮南區玉里鎮藝文中心場館建築設備老舊，花蓮縣文化局在縣府補助鄉鎮統籌款及花東發展基金挹注下，斥資5800萬元整建內部空間，打造成具藝文、表演、影視、運動等多功能的複合式場館，今開工動土，預計明年3月底完工。

玉里鎮藝文中心位在玉里鎮民廣場園區內，前身為玉里國小活動中心，1998年間在行政院文建會（文化部前身）補助及縣府自籌經費下，改建為玉里鎮藝文中心，作為南區藝文活動展演場所。

然而，玉里鎮藝文中心空間與設備隨使用頻繁老舊，經文化局爭取，獲縣府補助鄉鎮統籌款及花東發展基金共5800萬元挹注，執行「玉里鎮藝文中心場館整建再造工程」計畫，今天開工動土，縣長徐榛蔚、文化局長吳勁毅、玉里鎮長龔文俊等人出席，期許工程如期如質平安順利。

徐榛蔚表示，去年918地震重創花蓮南區，不過危機是轉機，此次藝文中心整建再造工程，能讓表演藝術者有更專業的硬體空間發揮所長，期盼國際表演藝術工作者願意前來演出，讓南區鄉親有更好的環境體驗、欣賞藝術。

文化局表示，玉里藝文中心內部空間功能整建後，將成為一座整合藝文、表演、影視、運動等多功能的複合式場館，期望能替縣內藝文相關產業帶來更大的發展機遇，並是推動藝文相關產業追求卓越重要一步；整體工程預計明年3月底完工。