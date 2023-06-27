水汴頭綠水巷提供親水空間。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

大嵙崁親水園區整地後成為市府每年舉辦國際風箏節的風箏草原。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市水務局近年致力淨化水資源，其中「水汴頭綠水巷」從臭水溝變綠帶，「大嵙崁親水園區景觀工程」則採低度開發改造成親水休憩空間，雙雙都是民眾假日休閒的好去，經過激烈競爭，2建設都榮獲2023建築園冶獎「公共建築景觀類」肯定。

水務局表示，「水汴頭綠水巷」改善工程範圍起自桃林鐵路，終至南崁溪水汴頭大橋，長度約480公尺，工程全生命周期皆落實生態檢核作業，依循迴避、縮小、減輕及補償等四項生態保育策略優先順序考量及實施生態保育措施，設置生物廊道、水中生物庇護所、河道內植塊石創造深潭淺瀨及固床工矮化創造棲地連結等，以友善生態工法改善既有「三面光」河道，並以恢復河川生物棲地為改善目標，找回原有的魚蝦及水鳥，也翻轉穿梭於社區中的後巷水溝，恢復為綠水巷生態步道系統，讓綠水巷成為城市微血管，重塑人與環境共生的生命力。

另於大溪區大漢溪左岸為了將中庄調整池與中庄二期周邊土地整合發展以營造優質水岸藍帶，故辦理「大嵙崁親水園區景觀工程」。該基地因位處板新給水廠水質水質保護區並鄰近農業生產區，故工程採低度開發、低汙染並結合農業行為的發展模式進行施工，利用原中庄調整池洩洪水道改造為生態友善的中央水道，於水道周邊種植誘蝶誘鳥植栽來建構水岸生態步道並配合跨河跳石攔水堰抬高河道水位來營造寬廣的水域。

考量景觀土丘具有絕佳的視野景觀及優良的風場條件，經過整地後成為市府每年舉辦國際風箏節的風箏草原，配合無障礙步道、坡腳造林、原生樹種的林蔭安排，以及土丘下方共融式遊戲場之原木遊具及8米高自然滑草坡，營造舒適宜人的親水休憩空間。

水務局指出，「水汴頭綠水巷」及「大嵙崁親水園區景觀工程」雙雙榮獲2023建築園冶獎─公共建築景觀類肯定，且皆於工程完工後持續辦理生態檢核作業，以追蹤生態恢復情形，因改善後河道塑造淺瀨、深潭、急流、緩流等及周邊綠帶環境提供生物多元之棲息空間，配合可淨化水質之水生植物、誘蝶誘鳥之蜜源植物等，生物食物鏈金字塔回復情形良好。

讓翠鳥、毛蟹、澤蛙、台灣馬口魚等水鳥、蝦蟹、原生魚種重回水域，且「水汴頭綠水巷」及「大嵙崁親水園區景觀工程」皆成為民眾假日休閒的好去處，生態親水綠廊及共融式遊戲場提供民眾休憩及觀光旅遊的友善空間，另外景大嵙崁觀土丘更成為放風箏的最佳場域，並配合「桃園水環境空間發展藍圖規劃」之水岸環境營造願景，持續推動相關改善計畫，增加桃園休憩動線之延續性，再造人與環境共存、共榮的友善生態空間。