京劇梅派在台有新生代傳人，國家文藝獎魏海敏27日舉辦收徒儀式，京劇學者王安祈（左四）今日出席擔任見證人。（鄧博仁攝）

京劇梅派在台有新生代傳人，國家文藝獎魏海敏27日舉辦收徒儀式，京劇學者王安祈觀察，魏海敏32年前已是台灣當紅的第一旦角，但她把自己歸零，單槍匹馬跨海到北京拜師梅蘭芳之子梅葆玖，如今把這分技藝傳承給年輕學子，心意令人動容。

王安祈表示，當時魏海敏跟著梅葆玖從頭學起，包括咬字、發聲、氣口、換氣，「把自己練就成一台大音箱，成為一座自動發電機，到哪裡都可以唱出響亮的聲音。」

向傳統經典學習，但不一味地「複製貼上」，王安祈表示，魏海敏將梅派學習而來的精隨，運用在新編京劇的角色裡，「別人學梅派，會唱經典的《鳳還巢》、《宇宙鋒》，但魏海敏還可以演新編京劇《慾望城國》裡的馬克白夫人，演得沉穩大器，可以演《王熙鳳大鬧寧國府》裡的潑辣王熙鳳，辣得很有氣度，這些都是她以梅派為基礎的再創造，也造就了台灣新編京劇的時代。」

王安祈表示，魏海敏出生在台灣，從小學戲，在二十幾歲時也曾徬徨而不知道該不該繼續唱戲，1982年因緣際會下在香港看見梅蘭芳之子梅葆玖唱戲，受到震撼，決心拜師，但等了9年兩岸開放後才有會北京拜師，成為梅葆玖第一個正式收徒的弟子，如今又將傳給台灣學生，「這樣傳承十分不容易，希望這些年輕人也能從中學到精隨，轉為自己的創作力，再造新的傳奇。」