新北市三重25日晚間發生死亡車禍，20歲門姓男子晚間與友人欲前往河濱運動，當他穿越行人穿越道要過馬路時，遭一輛駛過民間拖吊車撞上，當場失去生命徵象，送醫急救仍宣告不治。今（27）日下午門男父母搭機來台，悲憤地表示，「這麼年輕的生命就這樣走了」，盼望兒子的死能喚醒台灣政府及民眾的交通觀念，讓大家不再受傷害。

在美國就讀大學的20歲門姓男子與友人，25日晚間8時48分許，他們一行人在過馬路前，有先按下穿越馬路的按鈕，然而當號誌轉變門男踏出步伐要過馬路時，就被這輛民間拖吊車撞倒。門男被撞倒後當場失去生命徵象，警消緊急將其送往聯合醫院三重院區急救，但仍於當晚9時22分宣告不治。

門姓父母親今日抵達台灣後，看到來接機的親人，再也壓抑不住心中的難受，3人抱在一起流淚，久久無法平復；門母在接受媒體訪問，一直不解兒子明明按了行人按鈕，也確實等到綠燈才走，質問「看到不就應該停嗎？這不是基本的嗎？」、「對於那些整天衝來衝去的人，法律到底執行了沒」、「這麼年輕的生命就這樣走了」，她知道台灣政府正在改善，但對行人路權的保護還不夠，生命沒辦法替代，她認為違法的人一定要嚴厲懲罰，並加強宣導，「生命真的很脆弱，真得經不起這麼一撞」。

而門父哽咽表示，兒子走了再也不能回來，20歲的兒子有很大的希望及很多夢想，但生命失去了不可能再回來，希望能藉此喚醒台灣司機，開車的時候不要看手機，如果兒子的死能喚醒台灣政府及民眾的話，兒子的死也是值得的，也期盼台灣民眾不再受傷害。

門母表示，她已經流了兩天的眼淚，到現在仍是全身發抖，「覺得這件事不是真的，我想先看到我兒子」，兒子從小就很善良乖巧，認真懂事從不讓人擔心，這次還特別選擇了在台灣的實習，如此一來，除了可以學好中文，又可以跟親戚們聯繫感情，因此家人也都很支持，沒想到卻發生這樣的遺憾，門姓男大生父母預計在台灣停留2週，處理兒子的後事，也希望這樣的遺憾不要在其他人身上再度發生。