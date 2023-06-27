遠東SOGO百貨觀察，以往百貨業的「五窮六絕」今年看不到，男女裝、珠寶、精品、戶外用品與家電類商品消費大爆發，東區消費力道不輸其他商圈，甚至還優於其他商圈，因此趁勢推出年中慶，其中忠孝館還加碼日本商品展，希望吸引人潮與錢潮。而看好下半年婚嫁商機，復興館也特別推出婚嫁專區，滿足年輕世代新人們的需求。

SOGO復興館指出，今年上半年業績約可達到90億元，今年全年度業績目標挑戰185億元以上，看好買氣延續，且年中慶表現一年比一年好，預估這次年中慶檔期業績將比疫情前成長3成。復興館觀察，今年上半年旅遊經濟大爆發，行李箱總計銷售3000個，已經是之前一年銷售的量，而即將進入下半年，預估疫情期間遞延的婚嫁商機也將蠢蠢欲動，因此特別在年中慶首度規劃「婚嫁專案」，只要加入SOGO Wedding club，即可兌換婚嫁禮金6,000元電子折價券，且珠寶區也推出滿30萬贈2萬活動。

至於忠孝館一向很夯的日本展，這次特別與年中慶一起登場，推出夏日和風祭-九州與茨城展，共有18家初登場、15家美食實演，特定期間消費滿額就有機會抽中台灣虎航台北-茨城三人來回機票；SOGO忠孝館今年上半年業績約50億元，年增25%，今年全年業績估達110億元以上，年增10%。

SOGO天母店今年在天母商圈外籍人士回流帶動，上半年業績迎來史上新高達22億元，下半年在新櫃挹注與周年慶重頭戲加持下，全年有望突破52億元；蕭淑英表示，過去天母商圈三家百貨公司總業績因疫情衝擊均未達百億元產值，今年疫後人流與消費大復甦，有望重回百億產值之上。