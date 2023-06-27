重啟服貿議題近日引發熱議。精神科醫師沈政男26日發文指出，綠營一向主張雞蛋不要放在同一個籃子裡，也示警「以經促統」圈套。但喊口號從政的時代已經過去了，台美貿易倡議能移轉多少貿易額說不準，就只是一幢海市蜃樓。民調顯示多數台灣民意希望兩岸進一步對話與互動，兩岸經貿來往越多，台灣就越安全，侯友宜跟柯文哲都支持服貿重啟，政策的重疊越多就越容易合起來。直言藍白是一定要合，也一定會合。

「美牛都可以進口了，服貿為什麼不能重新檢討？」沈政男表示，民進黨或賴清德（其實是聽從蔡英文）的想法，就是所謂「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，於是來看，台美最近就簽了一個大家講不出來的什麼貿易倡議，意思就是把一些雞蛋從大陸這個籃子裡移到美國去。問題是，台美貿易協議將來可以談到什麼程度？台灣可以把多少貿易額度從大陸挪移到美國？至今也沒人可以講得出一個大概，就只是一幢海市蜃樓。

沈政男提到，不像兩岸貿易信手拈來就是40％的依存度。而台美貿易只有15％。除了不要放在同個籃子裡，另個當初反服貿的理由是，不要落入大陸「以經促統」的圈套裡！意思是，一旦大陸禁止台灣貨物進口，光是經濟衝擊，台灣就受不了了，不必打飛彈過來，也就是當年所謂「當兵要到黑龍江」云云。也有人認為，服貿若落實，將影響台灣年輕人的就業機會與台灣服務業，因為大陸的人潮與金流可以輕易將台灣淹沒！

「問題是已經過了十年，今天再用這些理由來打，年輕人聽得下去嗎？」沈政男指出，喊口號從政的時代已經過去了，今天要討論服貿重啟，一定要拿出經濟分析的數據，而不是跟十年前一樣靠著意識形態混過去。柯文哲拋出重啟服貿議題，是開闢戰場的好策略，可以把2024總統選戰的主軸，也就是兩岸議題，從政治與軍事拉出經貿的分支，讓這樣的討論更有豐富的意涵，也更能凸顯柯文哲與賴清德在兩岸主張上的差異。

沈政男強調，面對後疫情、後中美對抗時代，試問台灣人，尤其是台灣年輕人，還會像十年前一樣，不敢也不願跟中國大陸進行進一步經貿交流嗎？至少民調顯示，多數台灣民意希望兩岸進一步對話與互動，而不是像現在這樣，連禁止鳳梨、石斑魚進口，都問不到對岸的理由是什麼。

沈政男直言，擔心以經促統的思維已經過時了；兩岸經貿來往越多，台灣就越安全，不是嗎？事實上柯文哲在十年前就說過反黑箱不反服貿，不是現在才改變說法。侯友宜也馬上重申支持服貿，等於跟柯有了交集。藍白是一定要合，也一定會合，而政策的重疊越多，就越容易合起來。