交通部航港局整合航、港、船、遊，推動藍色公路品牌「Taiwan Hi」（諧音：台灣海），未來將品牌應用至全台各港口旅運空間，提升軟硬體服務品質，並介紹給更多國內外旅客認識，而今年的暑假即將到來，航港局邀請旅客一起搭船，享受一趟海洋之旅。

航港局長葉協隆表示，台灣的領海是本土面積的4.7倍，全球12大航商有3個在台灣，疫情前台灣的藍色公路每年旅客服務量達1343萬人次，而空運為1224萬人次，海運大於空運，但長期以來海運客運卻未受到重視，海洋觀光、藍色經濟發展停滯，它們值得更加被重視，旅客也值得更好的服務和設施，於是開始推動Taiwan Hi品牌。

航港局近年陸續完成老舊候船室整建，包括2022年啟用的馬公侯船室、布袋港旅客服務中心、鼓山渡輪站、琉球新船運服務中心，以及下個月將啟用的富岡漁港候船室。今年還有新臺馬輪投入營運，新造的澎湖輪也會在9月亮相。

葉協隆指出，Taiwan Hi從品牌識別、指標設計、候船室空間設計及船舶設計等面向著手，系統性的優化客運場站以及船艙環境全面改革。新臺馬輪及澎湖輪強調以人為本並導入美學設計，一改民眾對搭船的印象，其中澎湖輪提供不同等級臥鋪、親子間、遊戲間、咖啡廳、娛樂室等多功能空間，提供旅客全新的搭乘體驗和樂趣。

台灣旅遊交流協會會長賴瑟珍分享，今年「Taiwan Hi」和多家旅行社合作，共同打造藍色公路遊程，包含雄獅「新臺馬輪馬祖4鄉6島6日遊」、鼎運「馬祖老兵舊地重遊3日遊」、鳳凰「守護海龜生態-永續珍愛小琉球3日遊」、金環球「金門海上巡弋」、東南「澎湖南方四島巡禮3日遊」等，帶給國內外旅客嶄新的海洋觀光體驗及美好的旅程。