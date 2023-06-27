由台北市日新國小學生1995年創作的藝術牆「兒童的繽紛世界」，可能因為台北捷運公司改造線型公園的工程被拆除，日新國小校友發起連署希望搶救，台北市公共藝術審議委員會將在7月11日審查，呼籲民眾參與連署。校方表示沒有任何立場，該創作是否屬於公共藝術，學校非專家不便表達意見，亦不會參與委員會。

根據臉書粉專「搶救 兒童的繽紛世界」及連署書資訊，「兒童的繽紛世界」是日新國小學童在1995年的創作，是全國最早共創公共藝術。北捷整修線形公園卻以「擋路」為由欲拆除此牆，經過多方陳情，台北市公共藝術審議會將在7月11日討論「兒童的繽紛世界」的去留，呼籲民眾參與連署保存此牆，並讓北捷維護作品，由北市文化局監督維管狀況。

對此，日新國小校長林裕勝表示，校方保持中立，沒有任何立場。當年的共同創作是教學活動的一部分，感謝主辦單位邀請，活動結束，學校的角色即結束，會尊重土地持有人丶地方居民選擇，也尊重當年創作校友及2位指導老師對於是否保留作品的意見。

林裕勝指出，該作品是否屬於公共藝術，校方非專家不便表達意見，台北市公共藝術審議委員會當天，校方不會派員參加。