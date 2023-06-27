黃智遠表示，旗下新藥產品仍處於開發與臨床試驗階段，加上CDMO業務尚未達規模經濟，以至未能獲利。但公司致力優化產品組合與拓展CDMO的商業模式已小有所成，期盼股東繼續給予支持。

展望今年，黃智遠表示，透過持續優化產品組合、加速CDMO成功案例累積、跨足外泌體代工以及拓展國際市場等四大策略，全力衝刺業績，加上3億元現增資金已全數到位，資金充足，樂觀看待今年營運表現。

他表示，台寶未來新藥開發重心將放在基因修飾細胞，並鎖定糖尿病、心血管與自體免疫等三大疾病領域。現階段將全力推動治療下肢缺血細胞新藥MSC/VEGF的美國一期臨床試驗，同時也計畫發起多個小規模的研發專案，發掘其他有潛力的基因修飾細胞產品。

非基因修飾細胞方面，治療膝部退化性關節炎新藥Chondrochymal近期完成IIb期臨床試驗收案，將爭取申請有條件許可上市的機會，同時規劃進行三期臨床試驗申請，希望推動新藥的及早上市。

另外，CDMO業務目標，則以繼續累績成功案例，強化國際知名度為主。今年將全力協助客戶的新藥開發專案推進至人體臨床階段，並規劃將商業開發觸角延伸至美國市場，希望與早期細胞醫療公司建立起合作管道，承接細胞醫療產品開發的CDMO服務，證明台寶生醫在廠房設備與技術人才等，皆具有執行CDMO的厚實能力。