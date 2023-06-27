台南場表示，苞舌蘭又稱紫蘭，屬於台灣蘭嶼和綠島地區的原生種花卉，然因蘭嶼原生的紫苞舌蘭因人為過度開發及風災土石流，導致族群大量消失，已列為台灣極危物種。該場除了協助進行苞舌蘭的復育，前往原生地蘭嶼東清溪的上游，觀察苞舌蘭在原生地的復育情形及其生長的環境之外，更自92年開始收集苞舌蘭及進行苞舌蘭的雜交育種，目前已育出4個品種並技轉給業者農戶栽培，該場再推出黃花新品種—台南5號，推出後即成為庭園造景新星。

台南區場長楊宏瑛說明，原生種的紫苞舌蘭，花期不長且觀賞性不佳，花朵小且又很容易自然結莢，經過雜交育種選拔的苞舌蘭花朵又大又美，花期可長達三個月以上；該場已推出屬於小花品系的臺南1號及2號，以及適合台灣熱帶景觀綠美化種植的台南3號、4號。

有別於苞舌蘭常見粉色、紫紅花色，苞舌蘭台南5號為極亮眼的黃色的大型品種，盆植其花莖高度就可達75公分，大面積種植在戶外庭園，開花時非常搶眼吸睛，景觀效果令人無法忽視。一次施作種植成活後，可以維持2、3年以上，並且不太需要防治病蟲害的花費，維護成本低而景觀效果亮眼，非常適合於台灣中南部庭園設計應用。 台南場強調，未來推廣到園藝市場後，喜愛苞舌蘭的民眾，能就近到園藝市場購買，不需要千里迢迢到生育地?採，不但可促進商機又能保育原生植株。該場已經陸續推出粉色、紫紅及黃花等不同花色的苞舌蘭品種，滿足消費者的需求。