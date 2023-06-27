這項無擔保公司債開標結果，甲券三年期以票面利率1.50%發行，金額為72億元，自發行日起屆滿到期日一次還本；乙券五年期以票面利率1.57%發行，金額為38億元，自發行日起屆滿第四、五年各還本50%。

中鋼該公司債業於112年6月27日取得主管機關核准在案，主辦承銷商為凱基證券股份有限公司，並預定於112年7月5日發行。部分資金預計用於充實推動低碳轉型及數位轉型所需的營運資金，以奠定公司永續發展的根基。