2023年江西招商引資推介會27日在廣東東莞舉行，以推介海峽兩岸產業合作區（江西）為主線，承接粵港澳大灣區內台企產業轉移為重點，由包含東莞市台協、深圳市台協、廣州市台協代表等120多位台商參加，並在現場舉行項目現場簽約，共簽約台資項目14個、合計簽約金額規模達31.94億元人民幣。

江西省台辦也會同相關部門和南昌、贛州、吉安三個產業園進一步擴大台商合作，推動包含富士康富聯精密科技（贛州）公司等一批技術密集型台資企業落戶。統計至今年5月，合作區內新引進台資項目38個，實際進資6.65億美元。

大陸全國台企聯副會長、東莞台協會長陳宏欽在推介會上表示，江西交通區位優越，產業基礎良好，多年來東莞市台協與江西合作密切，很多協會成員選擇在江西投資並得到新的很好發展。

他說，當前東莞很多台資企業正在尋求產業轉移升級和擴大內銷市場，將充分發揮台協橋樑紐帶作用，推動更多優質台資項目轉移落戶江西。

江西省政府副省長夏文勇出席致詞時表示，誠邀廣大台商到江西參訪考察、投資興業，共用江西發展新機遇。他說江西始終秉持「兩岸一家親」理念，積極促進贛台兩地經濟社會融合發展，江西是對台服務的高地、投資興業的寶地、宜居宜業的福地，已成為備受台商台資青睞的投資熱土。

夏文勇也邀請廣大台商積極參加在江西舉辦的第六屆世界綠色發展投資貿易博覽會、2023世界VR產業大會、第32屆世界客屬懇親大會和明年舉辦的第19屆贛台會。