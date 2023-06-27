胡宇威今擔任頒獎典禮主持人，展現雙語能力。（陳俊吉攝）

黃浩然（左）跟韋羅莎來台，27日出席台北電影節媒體茶敘。（台北電影節提供）

第25屆台北電影節27日舉行國際新導演競賽頒獎典禮，評審團主席陳湘琪率領4位國際評審評選，將最佳影片及60萬元獎金頒給突尼西亞電影《無花果樹下》，評審團特別獎由葉門作品《腹荷》奪得，而台灣影評人協會推薦獎為日片《呼叫愛美子》、觀眾票選獎由《默殺》高票當選，《黑的教育》導演柯震東可惜北影首戰未能奪獎，但也被封為本日人氣王。

台北電影節雙競賽之一的國際新導演競賽，由台北電影節主席易智言頒發入選證書給12部作品，包括《黑的教育》導演柯震東、《默殺》導演柯汶利、《以父子之名》製片亞莉珊卓拉克斯蒂娜、《姊妹夏日絮語》導演卡蒂雅岡薩雷斯蘇尼加、《腹荷》導演阿姆魯賈馬爾及配樂陳明章、《禁羈綺想》導演安歐倫、《思念是一種塗鴉》導演葛雷姆弗伊與製片戴娃札尼埃里烏納斯、《虎紋少女》導演余修善跟製片傅慧齡、《呼叫愛美子》導演森井勇佑都出席典禮，活動也特別邀請人氣男星胡宇威擔任主持人，展現流利英文及主持功力。

同日台北電影節也舉行港片《全個世界都有電話》媒體茶敘，導演黃浩然、女主角韋羅莎來台出席，韋羅莎興奮表示自己的母親是宜蘭人，也因為跟祖母對話都是用台語，所以她中文、台語都很不錯。另韋羅莎是從舞台劇轉戰大銀幕，她透露私下跟金馬影后謝盈萱是好朋友，兩人曾在台灣合作舞台劇，也一直喊話希望能在電影上合作。