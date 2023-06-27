蕭敬騰求婚經紀人成功！甜曝閃照宣布正式告別單身

蕭敬騰與經紀人Summer傳緋聞多年，今（27日）他突曝光喜訊，「昨日2023/6/26我向林有慧正式求婚，也如願的聽到最重要的那三個字」，正式告別單身，消息一出讓粉絲又驚又喜。
蕭敬騰出道以來就和大13歲的經紀人林有慧（Summer）合作至今，兩人的緋聞也是傳了多年，如今他突曝光喜訊，難掩喜悅「我知道這很突然，但我想讓大家知道，我很幸福，我真的很幸福」，甜喊擁有了愛情，「一個真正完整的愛情」，並表示會好好珍惜她、愛她。
蕭敬騰出道以來，對感情生活保密到家，唯一的緋聞對象就是經紀人Summer，但兩人始終沒有公開戀情，之前蕭敬騰被小S逼問：「你女朋友就是你的經紀人對不對？」他表示：「這不好說，但是有一天我希望這件事情，是我自己主動想要告訴大家。」
蕭敬騰全文：
大家好我是蕭敬騰
今天想跟大家分享我的喜悅
分享給我愛的人及愛我的人
我知道這很突然
但我想讓大家知道 我很幸福 我真的很幸福
我有音樂
我有籃球
我有好友
我有愛我的家人
我有支持我的你們
我擁有了好多好多
現在
我擁有了愛情 一個真正完整的愛情
很開心我的人生走到了這個階段
希望得到你們的祝福
我也祝福你們找到真正屬於你們的幸福
今天2023/6/27
是Summer林有慧的生日
祝福 @summer_lin_627
生日快樂
永遠平安健康開心
她是陪伴我出道16年我最信任的工作夥伴
昨日2023/6/26
我向林有慧正式求婚
也如願的聽到最重要的那三個字
是的
我正式告別了單身
我會好好珍惜她 好好愛她
我會將我的喜悅 換做成我的作品
我會珍惜上天給我的一切好與壞
謝謝你們耐心看完我的喜悅
謝謝你們 我愛你們
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