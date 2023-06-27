蕭敬騰求婚經紀人，親手戴上結婚鑽戒。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰求婚經紀人，兩人相擁而泣。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰求婚經紀人成功！甜曝閃照宣布正式告別單身

蕭敬騰與經紀人Summer傳緋聞多年，今（27日）他突曝光喜訊，「昨日2023/6/26我向林有慧正式求婚，也如願的聽到最重要的那三個字」，正式告別單身，消息一出讓粉絲又驚又喜。

蕭敬騰出道以來就和大13歲的經紀人林有慧（Summer）合作至今，兩人的緋聞也是傳了多年，如今他突曝光喜訊，難掩喜悅「我知道這很突然，但我想讓大家知道，我很幸福，我真的很幸福」，甜喊擁有了愛情，「一個真正完整的愛情」，並表示會好好珍惜她、愛她。

蕭敬騰出道以來，對感情生活保密到家，唯一的緋聞對象就是經紀人Summer，但兩人始終沒有公開戀情，之前蕭敬騰被小S逼問：「你女朋友就是你的經紀人對不對？」他表示：「這不好說，但是有一天我希望這件事情，是我自己主動想要告訴大家。」

蕭敬騰全文：

大家好我是蕭敬騰

今天想跟大家分享我的喜悅

分享給我愛的人及愛我的人

我知道這很突然

但我想讓大家知道 我很幸福 我真的很幸福

我有音樂

我有籃球

我有好友

我有愛我的家人

我有支持我的你們

我擁有了好多好多

現在

我擁有了愛情 一個真正完整的愛情

很開心我的人生走到了這個階段

希望得到你們的祝福

我也祝福你們找到真正屬於你們的幸福

今天2023/6/27

是Summer林有慧的生日

祝福 @summer_lin_627

生日快樂

永遠平安健康開心

她是陪伴我出道16年我最信任的工作夥伴

昨日2023/6/26

我向林有慧正式求婚

也如願的聽到最重要的那三個字

是的

我正式告別了單身

我會好好珍惜她 好好愛她

我會將我的喜悅 換做成我的作品

我會珍惜上天給我的一切好與壞

謝謝你們耐心看完我的喜悅

謝謝你們 我愛你們