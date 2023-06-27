國家文藝獎得主魏海敏（前排）首度正式收徒弟，27日上午舉辦拜師典禮，後排左起為黃若琳、黃詩雅與陳允雯。（鄧博仁攝）

國家文藝獎得主魏海敏首度正式收徒弟，27日上午舉辦拜師典禮，國家文藝獎得主吳興國受邀擔任見證人，他勉勵京劇學子，「認真學藝，不要被世俗蒙蔽自己。」

吳興國表示，他和魏海敏是同一代京劇人，「我們都想為祖師爺做一點什麼事，在這個神聖的舞台上，看到魏海敏收徒弟，我很激動，也很感動。」

吳興國表示，在台灣，關於傳統藝術的追求，大都是嫁接而來，沒有人可以正宗地繼承哪個流派，「直到魏海敏看見了梅葆玖，就像我看見恩師周正榮，這樣一個神聖舞台，是多少人創建出來的心血，我也是自小學戲，直到今天，從來沒有後悔過從事表演藝術工作，這是全世界最了不起的事業。」

魏海敏的三位徒弟黃詩雅、黃若琳、陳允雯，吳興國也相當熟悉，「我用我最虔誠、感激的心，謝謝魏老師。也鼓勵同學們拿出自己的毅力，不要被世俗蒙蔽自己。願你們能獲得魏老師的真傳。」

當代傳奇劇場行政總監林秀偉也受邀擔任見證人，她表示，台灣需要典範和願意貢獻的人，魏海敏收徒弟很令她感動，她也相當認可魏海敏的人品和藝術，「我和她合作37年，她從來不遲到，沒有任何怨言，永遠是我最放心的演員；她的表演除了梅派精隨，也已自成一家，有魏海敏風格，是敦厚、慈悲又大器的藝術家，願同學們都能和她一樣，學到她的精神。」