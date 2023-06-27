民眾黨主席兼總統參選人柯文哲近期頻打服貿議題，聲量上超過侯友宜、賴清德。媒體人韋安今(27日)在臉書發文指出，柯目前的民意現象，有點像檢驗出的巴比妥數值，不過是背景值的誤判，柯能發現問題，批評問題，但沒有能力解決問題。而國民黨總統參選人侯友宜則可以接手幫忙找到答案，提出解決之道。柯文哲前期的宣傳和背景值工作也很重要，但要挑戰台獨、反核兩大神主牌，2024最後決勝還是賴、侯的對決。

「別擔心！他不過是背景值？」韋安表示，柯文哲的民調很高，但賴侯真的不用太擔心。柯目前的民意現象，有點像檢驗出的巴比妥數值，不過是背景值的誤判。柯P是像古巴前總統卡斯楚一樣的，群眾宣傳和講演專家。他能發現問題，批評問題，但沒有能力解決問題。太陽花時，無論柯反黑箱或反服貿，過去8年他是首都市長、意見領袖，對這議題連碰都不碰，現在又拿出說。5大弊案也一事無成，小蔣、李四川幫忙收尾。

韋安指出，柯文哲現在講的那麼趣味，罵得讓人聽得爽，但2個月後，大家問他如何解決問題時，他就只會繞來繞去。回答：什麼sop（這是管理最基本）？什麼公開透明？什麼藍綠是垃圾？什麼新政治文化？而具體解決問題方案是沒有的，也別期待，不要為難他！不過，柯發現問題，批評問題，就可以讓專門解決問題的侯友宜來「接手」幫忙找到答案，和提出解決之道。43年來，從警政到市政，侯都是在解決和處理問題。

「2024最後的決勝，還是一場賴、侯的對決！」韋安強調，關鍵看侯如何在兩岸和能源議題，挑戰賴所背負的台獨、反核「兩大神主牌」。「當然，柯文哲前期的宣傳和背景值工作，也是很重要的！」