由於南方水氣增多，各地雲量增加，明（28）日花東地區及恆春半島整天不定時有局部陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部有局部短暫雷陣雨，南部有局部大雨發生機率，中南部山區有機會出現局部豪雨。氣象局表示，中午前後台北市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣有出現36度高溫的機率。

氣象局指出，明天環境仍吹東南風，不過南方水氣增多，各地雲量增加，花東地區及恆春半島整天不定時有局部陣雨，其他地區大致為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區及南部地區有局部大雨發生的機率，甚至中南部山區有機會出現局部豪雨；溫度方面，各地低溫大多為26、27度，高溫稍降，西半部普遍為32至34度，其中台北市、雲林及南部近山區局部高溫可能來到36度以上，東半部大約落在31、32度左右，感受上仍高溫炎熱。

氣象局分析降雨區域。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，周四（29日）盛行風為東南風到偏南風，各地為多雲到晴，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨，尤其中南部山區有局部豪雨發生的機率。

周五（30日）環境風轉偏南風到西南風，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大台北有局部大雨發生的機率，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨；周六至下周二（7月1日至4日）各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區及恆春半島有亦局部短暫陣雨。